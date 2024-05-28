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«На зубах вытащили». Роман Ротенберг отреагировал на чемпионство «Зенита»

«На зубах вытащили». Роман Ротенберг отреагировал на чемпионство «Зенита»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал чемпионство петербургского «Зенита» в РПЛ.

«Такая развязка, всем было интересно. Я лично смотрел параллельно оба матча, чтобы держать руку на пульсе. Стабильность — признак мастерства, заслуженно победил «Зенит». То есть, учитывая весь сезон, это сила воли и характер, на зубах вытащили. На «львиных зубах», как сказал Алексей Борисович Миллер», — сказал Ротенберг в эфире программы «Громко».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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