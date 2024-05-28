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Джуд Беллингем отреагировал на вероятный переход Килиана Мбаппе в «Реал»

Джуд Беллингем отреагировал на вероятный переход Килиана Мбаппе в «Реал»
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал возможный переход нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Я не хочу нагнетать ситуацию. Наверное, сложно, когда все о нём говорят, но да, было бы очень хорошо, если бы трансфер состоялся», — приводит слова Беллингема RMC Sport.

Напомним, Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по завершении сезона. В сезоне-2023/24 Килиан принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 44 гола и 10 результативных передач. Французский форвард выступал за парижан с 2018 года.

Ранее сам Мбаппе заявлял, что в ближайшие дни объявит, в каком клубе продолжит карьеру.

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