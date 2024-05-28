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Генич высказался о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»

Генич высказался о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»
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Известный российский комментатор Константин Генич высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Это «ПСЖ». Просто вдумайтесь и проговорите это в слух. «ПСЖ» — одна из топовых команд Европы, которая была в полуфинале Лиги чемпионов, была максимально близка к тому, чтобы выиграть этот турнир ещё три или четыре года назад, которую тренирует Луис Энрике, в которой играет лучший игрок чемпионата Европы, играет Коло Муани, играет Асенсио, Дембеле. Такая топ-команда зовёт российского вратаря без официальных матчей сборных и участия российских клубов в еврокубках. Зовёт предметно. Он не где-то в шорт-листе. С уходом Наваса они его приглашают к себе на полноценный контракт и готовы заплатить за это € 20 млн. Вы вдумайтесь вообще. Мы вслух это проговорили, и кажется, что это фантазия», — сказал Генич в эфире шоу «Лови Генича».

Ранее сообщалось, что переход Сафонова в «ПСЖ» находится на финальной стадии.

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