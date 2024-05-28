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Фёдор Смолов сделал выбор между Месси и Роналду

Фёдор Смолов сделал выбор между Месси и Роналду
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Футболист московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси и форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Мне больше импонирует Месси. Он больше влияет на игру команды, чем Криштиану. Именно на результат. Роналду выдающийся атлет, профессионал и пример, суперчувак вообще. Он много забивает, машина. Но Месси более важен для команды.

Роналду сейчас играет в Саудовской Аравии, и у него невероятная статистика. Там достаточно конкурентная лига. Их сборная два раза подряд попадала на чемпионат мира, там начали выделять деньги. Они изначально привозили тренеров, чтобы те курировали академии, а своих детских тренеров отправляли на обучение в Испанию и Италию. Кто-то из звёзд, которых они купили, уезжает, потому что там своя специфика жизни. Но кто-то остаётся. А когда смотришь на Роналду – черпаешь мотивацию заниматься спортом», — сказал Смолов в видео на своём YouTube-канале Smol Talk.

Напомним, за свою карьеру Лионель Месси завоевал восемь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю. Роналду, в свою очередь, выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

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