Винисиус рассказал, кому отдал бы «Золотой мяч»

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что отдал бы «Золотой мяч» партнёру по команде, полузащитнику Джуду Беллингему.

«Я бы отдал «Золотой мяч» Беллингему», — приводит слова бразильца AS.

Напомним, Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 23 гола и 12 результативных передач.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее футболист защищал цвета «Бирмингема» и дортмундской «Боруссии».

Напомним, «Реалу» в нынешнем сезоне осталось сыграть в финале Лиге чемпионов, где команда встретится с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало – 22:00 мск.

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