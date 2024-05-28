Тренер «Оренбурга» назвал матч, который ему очень не понравился в минувшем сезоне

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, какой матч в минувшем сезоне ему очень не понравился.

«Мне не стыдно ни за один из матчей. Но мне очень не понравилась апрельская игра с «Ростовом», которую мы проиграли, ведя в счете», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Напомним, в матче 26-го тура РПЛ «Оренбург» на выезде проиграл «Ростову» со счётом 1:2.

По итогам сезона чемпионата России «Оренбург» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 31 очко. Команде удалось избежать попадания в зону стыковых матчей. Победителем сезона РПЛ стал «Зенит», который набрал 31 очко. На втором месте финишировал «Краснодар» (56). Замкнуло тройку лидеров «Динамо» (56).

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