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Тренер «Оренбурга» назвал матч, который ему очень не понравился в минувшем сезоне

Тренер «Оренбурга» назвал матч, который ему очень не понравился в минувшем сезоне
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, какой матч в минувшем сезоне ему очень не понравился.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 19:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Томпсон – 12'     1:1 Роналдо – 81'     2:1 Комличенко – 90+6'    

«Мне не стыдно ни за один из матчей. Но мне очень не понравилась апрельская игра с «Ростовом», которую мы проиграли, ведя в счете», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Напомним, в матче 26-го тура РПЛ «Оренбург» на выезде проиграл «Ростову» со счётом 1:2.

По итогам сезона чемпионата России «Оренбург» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 31 очко. Команде удалось избежать попадания в зону стыковых матчей. Победителем сезона РПЛ стал «Зенит», который набрал 31 очко. На втором месте финишировал «Краснодар» (56). Замкнуло тройку лидеров «Динамо» (56).

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