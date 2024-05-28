Винисиус не хотел принимать тактику Анчелотти на первый полуфинал с «Манчестер Сити»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что сначала не принимал тактику главного тренера команды Карло Анчелотти на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3).

Родриго вышел на матч на позиции слева, а Винисиус — в центре.

«Он убедил меня сменить позицию, а я не хотел. Он научил меня играть и в центре. За один год я спрогрессировал больше, чем за весь предыдущий», — приводит слова Винисиуса Ge.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 38 матчей, забил 23 мяча и отдал 11 голевых передач.

23-летний бразилец перешёл в «Реал» из «Фламенго». Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027. Transfermarkt оценивает Винисиуса в € 150 млн.

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