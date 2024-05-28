«Ювентус» закрывает сделку по подписанию контракта с Тьяго Моттой

Туринский «Ювентус» близится к завершению трансфера своего нового главного тренера Тьяго Мотты.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» отправил представителям итальянского специалиста необходимые документы для подписания 3-летнего контракта. Стороны договорились между собой о подписании контракта на прошлой неделе, когда были согласованы все детали.

Мотта на протяжении карьеры тренера возглавлял «Дженоа», «Специю» и «Болонью».

«Болонью» тренер возглавил в сентябре 2022 года. Контракт специалиста рассчитан до лета 2024 года. Под руководством итальянца «Болонья» впервые в своей истории вышла в Лигу чемпионов.

После 38 туров «Болонья» заняла пятое место в Серии А с 68 очками. Досрочное чемпионство ранее оформил «Интер» (93 очка).

Самый дорогой трансфер в истории футбола