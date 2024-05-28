СМИ назвали подробности переговоров «Барселоны» и Киммиха

Переговоры между «Барселоной» и Йозуа Киммихом зашли в тупик, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, причиной стали экономические требования игрока – запрос 29-летнего немца не соответствует возможностям каталонского клуба.

По разным данным, сейчас Киммих получает в «Баварии» около € 19,5 млн до вычета налогов, и «Барселоне» будет трудно сравниться с этой цифрой.

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Ранее были слухи, что полузащитник также входит в сферу интересов «Реала», его рассматривают как замену Тони Кроосу, который завершит карьеру после Евро-2024. Действующий контракт Киммиха с «Баварией» истекает в 2025 году.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, который, по последней информации, близок к подписанию контракта с «Барселоной», обозначил правого защитника «Баварии» Йозуа Киммиха в качестве главной трансферной цели для каталонского клуба.

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