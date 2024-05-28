Тренер сборной Бразилии: будет большим сюрпризом, если Винисиус не выиграет «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор считает, что нападающий мадридского «Реала» Винисиус должен стать следующим обладателем «Золотого мяча».

«Будет очень большим сюрпризом, если Винисиус не выиграет «Золотой мяч» после всего, что он сделал в этом сезоне», — приводит слова 62-летнего тренера «селесао» AS.

На счету Винисиуса 23 гола и 9 результативных передач в 38 матчах этого сезона. Клуб выиграл Суперкубок Испании, стал чемпионом страны и претендует на победу в Лиге чемпионов. 1 июня мадридцы встретятся с дортмундской «Боруссией» на «Уэмбли».

Ранее Goal, являющийся одним из крупнейших в мире новостных сайтов, посвящённых футболу, составил рейтинг из 20 претендентов на получение награды лучшему футболисту 2024 года — «Золотой мяч». Согласно мнению данного интернет-ресурса, больше всего шансов выиграть «Золотой мяч» как раз у нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

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