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Тебас – о Суперлиге: цель Переса — большие клубы должны управлять футболом в Европе

Тебас – о Суперлиге: цель Переса — большие клубы должны управлять футболом в Европе
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался в сторону мадридского «Реала» и президента клуба Флорентино Переса после их частичной победе в суде по делу о Суперлиге.

«Когда кто-то хочет вломиться к вам в дом, вы не станете договариваться с человеком, который хочет вас ограбить. Цель Флорентино Переса заключается в том, чтобы большие клубы, самые богатые и обладающие наибольшими активами, могли управлять футболом в Европе. А остальные — просто вассалы, которые должны быть довольны тем, что им дают.

Фундаментальные разногласия, которые у меня есть с Флорентино, — это две совершенно противоположные модели профессионального футбола, как на национальном, так и на европейском уровне. С ними нет компромисса, они либо чёрные, либо белые. Серых тонов не существует», — приводит слова Тебаса AS.

27 мая суд Мадрида частично удовлетворил иск европейской Суперлиги против УЕФА и ФИФА, в котором лига обвиняет их в злоупотреблении доминирующим положением и препятствовании свободной конкуренции на рынке.
Данное решение соответствует решению Суда Европейского Союза, вынесенному в декабре 2023 года.

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