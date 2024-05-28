Ларин: очень хотелось, чтобы в РПЛ был другой чемпион

Николай Ларин, экс-директор академии «Чертаново», ныне курирующий детско-юношеский и молодёжный футбол в «Крыльях Советов», поделился своим мнением по поводу исхода чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/24.

«Все знают, что я болельщик «Динамо». И перед последним туром я сказал друзьям: «Динамо» проиграет, а чемпионом станет «Зенит». К моему огромному сожалению, это предсказание сбылось. Проклятие «Динамо» — сто лет без побед» по-прежнему работает.

Я понимаю, что объективно, если брать весь сезон, «Динамо» на чемпионство, может, и не наиграло. Но шанс появился, и он упущен. Не хочу обидеть «Зенит», но очень хотелось, чтобы у нас был другой чемпион. Если не «Динамо», то тогда «Краснодар» — Сергей Николаевич Галицкий этого заслужил», – приводит слова Ларина Metaratings.

Напомним, «Зенит» в последнем туре обыграл «Ростов» (2:1) и шестой год подряд выиграл РПЛ.