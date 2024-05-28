Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ларин: очень хотелось, чтобы в РПЛ был другой чемпион

Ларин: очень хотелось, чтобы в РПЛ был другой чемпион
Аудио-версия:
Комментарии

Николай Ларин, экс-директор академии «Чертаново», ныне курирующий детско-юношеский и молодёжный футбол в «Крыльях Советов», поделился своим мнением по поводу исхода чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/24.

«Все знают, что я болельщик «Динамо». И перед последним туром я сказал друзьям: «Динамо» проиграет, а чемпионом станет «Зенит». К моему огромному сожалению, это предсказание сбылось. Проклятие «Динамо» — сто лет без побед» по-прежнему работает.

Я понимаю, что объективно, если брать весь сезон, «Динамо» на чемпионство, может, и не наиграло. Но шанс появился, и он упущен. Не хочу обидеть «Зенит», но очень хотелось, чтобы у нас был другой чемпион. Если не «Динамо», то тогда «Краснодар» — Сергей Николаевич Галицкий этого заслужил», – приводит слова Ларина Metaratings.

Напомним, «Зенит» в последнем туре обыграл «Ростов» (2:1) и шестой год подряд выиграл РПЛ.

Материалы по теме
«Зенит» взял РПЛ вопреки своим трансферам. Уровень лучшей команды России сильно упал
«Зенит» взял РПЛ вопреки своим трансферам. Уровень лучшей команды России сильно упал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android