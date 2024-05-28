Пименов: Абаскаль – тренерский провал года, с его увольнением затянули

Бывший футболист России Руслан Пименов назвал тренерский провал года в сезоне-2023/24 Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Абаскаль, наверно, это номер один. «Спартак» – самая обсуждаемая у нас команда. «Спартак» однозначно провалил сезон. Затянули с его увольнением и остались пятыми. Это проблема, болельщики недовольны. Всем нужен сильный «Спартак» – это будет украшением РПЛ и порадует болельщиков футбола», – приводит слова Пименова Metaratings.

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавлял московский «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под руководством Абаскаля московская команда провела в общей сложности 74 официальных матча, одержав 36 побед при 23 поражениях и 15 ничьих. В концовке сезона испанец был уволен со своей должности.