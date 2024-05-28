Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ника Гагнидзе отказался переходить в «Локомотив» из-за нежелания играть в России

Ника Гагнидзе отказался переходить в «Локомотив» из-за нежелания играть в России
Аудио-версия:
Комментарии

Грузинский полузащитник «Дилы» Ника Гагнидзе отказался от перехода в московский «Локомотив» даже несмотря на выгодные для себя условия, сообщает Georgian Footy.

По информации источника, причиной отказа является нежелание 23-летнего футболиста играть в России.
Гагнидзе перешёл в «Дилу» из турецкого «Умраниеспор» в декабре 2022 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом до января 2019 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 500 тыч.

В нынешнем сезоне Гагнидзе сыграл 15 матчей, забил 2 матча и отдал 6 голевых передач.

По итогам чемпионата России «Локомотив» занял четвёртое место с 53 очками. Золотые медали выиграл питерский «Зенит» (57 очков).

Материалы по теме
Игрок «Локомотива» Глушенков: как Кузяев, в «Гавр» не поеду, зачем мне это?

Нецензурная ругань игроков после «Локомотив» – «Сочи»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android