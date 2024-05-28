Ника Гагнидзе отказался переходить в «Локомотив» из-за нежелания играть в России

Грузинский полузащитник «Дилы» Ника Гагнидзе отказался от перехода в московский «Локомотив» даже несмотря на выгодные для себя условия, сообщает Georgian Footy.

По информации источника, причиной отказа является нежелание 23-летнего футболиста играть в России.

Гагнидзе перешёл в «Дилу» из турецкого «Умраниеспор» в декабре 2022 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом до января 2019 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 500 тыч.

В нынешнем сезоне Гагнидзе сыграл 15 матчей, забил 2 матча и отдал 6 голевых передач.

По итогам чемпионата России «Локомотив» занял четвёртое место с 53 очками. Золотые медали выиграл питерский «Зенит» (57 очков).

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