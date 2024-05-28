Радимов – о победе «Зенита»: Песьяков пропустил специально? Ребят, вы с ума сошли?

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче питерской команды с «Ростовом» (2:1) в 30-м туре чемпионата России.

«Зенит» стал чемпионом России шестой раз подряд (с 2019 по 2024).

«Когда Кордоба забил «Динамо», я подумал о том, что «Зенит» сейчас заведётся, потому что выигрывай – и ты чемпион. Слава богу, что так произошло, хотя, когда «Зениту» забили, то некоторые футболисты понурили голову. Хорошо, что нашлись другие, которые потащили за собой — Клаудиньо, Вендел.

Я чувствовал, что додавят, в воздухе витало, что должны забить. Понятно, что без ошибки Песьякова тут не обошлось. Я слышал даже такое мнение, что Песьяков специально пропустил этот мяч, ведь уходит все равно из «Ростова» в другую команду. И он, дескать, специально пропустил. Я отвечу: ребят, вы с ума сошли? Песьякова не знаете, Карпина не знаете? Что такие люди никогда бы жизни бы на такое не пошли. А второе — ровно за две минуты до этого Песьяков потащил выход один на один», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По итогам РПЛ «Зенит» стал чемпионом страны с 57 очками. Второе место занял «Краснодар» (56 очков), замкнул тройку «Динамо» (56 очков).

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