Беллингем ответил вопросом на вопрос о переходе Мбаппе в «Реал»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал возможный переход нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский клуб, ответив вопросом на вопрос.

«Вы знаете хоть одного игрока, который не хотел бы играть рядом с таким хорошим футболистом, как он?», — приводит слова Беллингема RMC Sport.

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Напомним, ранее Мбаппе покинул «ПСЖ» по завершении сезона. В минувшем сезоне Килиан принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 44 гола и 10 результативных передач. Форвард выступал за парижан с 2018 года. За все время выступления в «ПСЖ» Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба и неоднократно признавался лучшим игроком Лиги 1 по итогам проведённых сезонов.

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