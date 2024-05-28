В агентстве Рони отреагировали на информацию об интересе «Зенита»

В агентстве нападающего «Палмейраса» Рони ответили на вопрос об интересе «Зенита» к южноамериканскому футболисту. Ранее сообщалось, что петербургский клуб заинтересован в услугах 29-летнего бразильца.

«Думаю, лучше обратиться в «Палмейрас», в клубе больше информации, на данный момент нам нечего сказать», — приводит слова H2R Management Евро-Футбол. Ру.

В минувшем сезоне Рони принял участие в 29 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах, забил пять голов и отдал три голевые передачи. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 10 млн.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ.