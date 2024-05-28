Тренер «Зенита» Оливейра ответил на вопрос о возможном уходе бразильцев из клуба

Помощник Сергея Семака в «Зените» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос, желают ли бразильские футболисты сине-бело-голубых перейти в европейские команды.

«Хотят ли бразильцы уйти из «Зенита» и играть в Европе? Нет, я по ним такого желания не вижу. Вы видели, как они радовались чемпионству, у них всё хорошо. Они развиваются в нашей команде, понятно, что без еврокубков сложно, но они полностью отдаются своей работе.

Вендел и Клаудиньо могли бы играть в лучших европейских клубах, но они и так играют в хорошей команде, которая перед собой всегда ставит задачу выигрывать трофеи. Мне кажется, наши бразильцы не жалеют, что играют в «Зените», и не стремятся уйти в другой клуб. Одно дело уходить из «Зенита» в клуб, который борется за победу в Лиге чемпионов, — например, «Реал». Но они себя и тут чувствуют комфортно», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» по итогам сезона-2023/2024 стал чемпионом РПЛ.