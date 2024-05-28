Радимов: если Семака позовут в «ПСЖ» или сборную России — «Зенит» отпустит его

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о продлении контракта с Сергеем Семаком на пять лет.

— Если у Семака будет интересное предложение, допустим, Карпин уходит из сборной и её возвращают в Европу, в турниры международные, я думаю, первый, кто приходит на ум, это Семак как тренер. И я думаю, что РФС совершенно спокойно с «Зенитом» сядут и договорятся об этом.

— То есть «Зенит» отпустит Семака, если будет предложение?

— Да, вот завтра, допустим, приходит «ПСЖ» и говорит: мы хотим Семака. Мы купили Сафонова, теперь хотим Семака. Может быть такое? Теоретически да. Никто же не знал, что «ПСЖ» Сафонова возьмёт. Может быть, и здесь также возьмут. И сядет Семак с руководством и скажет, слушайте, ну, дайте попробую. Ну, наверное, руководство пойдёт ему навстречу, правильно. Но важно, что, когда всё было плохо, когда «Зенит» проиграл дома ЦСКА, проиграл «Рубину», в этот момент была поддержка. И я себя поймал на мысли, когда Семак подписывал соглашение, это показывали на табло, что это же самое было бы сделано, даже если «Зенит» не стал бы чемпионом. И я думаю, это очень классная история. Честно скажу, я не ожидал такого от руководства, что вот именно так всё будет. Мы все уже привыкли, да, если там не выигрывается что-то, в кулуарах начинают разговаривать, а здесь была такая поддержка! Я думаю, что это дорогого стоит, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, Семак в качестве главного тренера выиграл шестое чемпионство в РПЛ с «Зенитом» и продлил контракт с клубом до 2030 года.