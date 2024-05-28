Павел Дьяков: Дюпин не замена Сафонову. Агкацев — скорее да, чем нет

Бывший вратарь петербургского «Динамо» Павел Дьяконов высказался о кандидатах на смену голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

Ранее стало известно, что Сафонов этим летом перейдёт в «ПСЖ» за € 20 млн.

«Готов ли Агкацев стать первым номером в «Краснодаре»? В тех играх, в которых он выходил, особых ляпов не допускал. Скорее да, чем нет.

Дюпин реальная замена Сафонову? Нет, конечно. Здесь со стороны видно, что нет.

Латышонок? Если получится, то пусть возвращают. Наверное, он единственный. И то только во второй части чемпионата стрельнул, в первой тоже ничем не выделялся. Теперь заберут. У нас как всегда, всё, что засветилось, сразу сейчас будут забирать, и не факт, что там будет то же самое», — приводит слова Дьякова «Спорт день за днём».

27 мая «Спорт-экспресс» сообщил о возможном трансфере 36-летнего Юрия Дюпина из «Рубина» в «Краснодар» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне голкипер провёл 29 матчей, из которых 9 провёл «на ноль», в остальных пропустил 35 мячей.

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