Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнеев назвал двух лучших тренеров РПЛ по итогам сезона-2023/2024

Корнеев назвал двух лучших тренеров РПЛ по итогам сезона-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев рассказал, кого считает лучшими тренерами Российский Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Эксперт выделил действующего тренера «Зенита» Сергея Семака и экс-наставника «Краснодара» Владимира Ивича, которого уволили по ходу сезона.

«Это был сезон турбулентности для «Зенита». Находиться внутри группы футболистов, которые пять раз подряд выиграли чемпионат, — это адский труд. Считаю, что первый тренер по итогам минувшего сезона — Семак. А второй — Ивич, который оставил чёткий след в «Краснодаре». Если бы он продолжил работу, краснодарский музей пополнился бы каким‑то трофеем», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, чемпионом России стал «Зенит» под руководством Семака. «Краснодар» финишировал на второй строчке. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо».

Материалы по теме
Марцел Личка пригласил Марко Ройса в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android