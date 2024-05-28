Корнеев назвал двух лучших тренеров РПЛ по итогам сезона-2023/2024

Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев рассказал, кого считает лучшими тренерами Российский Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Эксперт выделил действующего тренера «Зенита» Сергея Семака и экс-наставника «Краснодара» Владимира Ивича, которого уволили по ходу сезона.

«Это был сезон турбулентности для «Зенита». Находиться внутри группы футболистов, которые пять раз подряд выиграли чемпионат, — это адский труд. Считаю, что первый тренер по итогам минувшего сезона — Семак. А второй — Ивич, который оставил чёткий след в «Краснодаре». Если бы он продолжил работу, краснодарский музей пополнился бы каким‑то трофеем», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, чемпионом России стал «Зенит» под руководством Семака. «Краснодар» финишировал на второй строчке. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо».