Ташуев — о Дюпине в «Краснодаре»: это больше из разряда слухов, у них есть Агкацев

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев высказался о возможном трансфере голкипера «Рубина» Юрия Дюпина в «Краснодар» на смену Матвею Сафонову.

Вчера, 26 мая, инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что сделка по трансферу Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» находится на завершающей стадии.

«Это больше из разряда слухов, если не ошибаюсь. Вряд ли, не думаю, что у «Краснодара» будет такая тенденция. У них есть молодой Агкацев. Он хороший вратарь с хорошим будущим. Есть ещё вариант с Латышонком. Не думаю, что переход Дюпина произойдёт.

Какой игрок будет лучше? Сложно оценить, Агкацев играл несистемно, хотя парень способный. Латышонок просто имеет немного больше игровой практики в этом году, он всё время стоял. Агкацев мало играл. Дальше уже тренеры «Краснодара» должны принять решение, кто чем отличается. Они разберутся, кто лучше. Я думаю, что «Краснодар» без хорошего тренера скатится», — приводит слова Ташуева «Спорт день за днём».

Станислав Агкацев является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне 22-летний голкипер провёл восемь матчей (674 минуты), из которых два матча сыграл «на ноль», в остальных пропустил 13 мячей.

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