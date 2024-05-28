Игрок «Урала» Итало выступил с заявлением перед стыковыми матчами за право остаться в РПЛ

Футболист «Урала» Итало выразил надежду, что екатеринбургской команде по итогам стыковых матчей с «Акроном» удастся сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. Напомним, первый матч между командами состоится 29 мая (17:00 мск) и пройдёт на домашнем стадионе «Урала». Ответная игра пройдёт 1 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

«В первую очередь хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку в течение всего сезона, а особенно за поддержку на тех играх, когда погода была довольно холодной. Хочу поблагодарить их за всё и пригласить на нашу игру в среду. Думаю, что она станет самой важной для нас в этом сезоне. Надеюсь, что болельщики смогут прийти поддержать нас в этот раз и мы сможем показать хорошую игру, ведь мы играем не только для себя, а в первую очередь для них», — приводит слова Итало пресс-служба «Урала».