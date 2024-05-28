«Контракт — это просто бумажка». Гаранин ответил на вопрос, останется ли в «Черноморце»

Главный тренер «Черноморца» Вадим Гаранин ответил на вопрос по поводу своего будущего в команде из Новороссийска. Он отметил, что его контракт будет действовать ещё больше года, но в современном футболе контракты не всегда играют первостепенную роль.

— Какие у вас планы на будущее? Вы остаётесь в команде?

— Надо встретиться с руководством клуба и обсудить этот вопрос. Мой контракт не заканчивается, он действует даже дольше следующего сезона. Но в нашей жизни контракты – это такая вещь, которая не всегда имеет значение, если нет результатов. Это просто бумажка, не более того.

Мы решили задачу сохранения прописки в ФНЛ? Да, решили, но наша цель была выше. Мы очень хотели попасть в десятку», — приводит слова Гаранина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Черноморец» закончил сезон на 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги.