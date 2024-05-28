Салтыков: жаль, что «Крылья Советов» не участвовали в чемпионской гонке РПЛ

Вингер «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал, следил ли он за чемпионской развязкой чемпионата России.
Перед последним, 30-м туром РПЛ на золотые медали претендовали три команды «Зенит», «Краснодар» и московское «Динамо».
— Следил ли за чемпионской гонкой?
— Жалко, что «Крылья» не участвовали в ней. Конечно, следил за гонкой, как и все, — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
По итогам чемпионата победителем стал «Зенит» с 57 очками. Второе место занял «Краснодар» (56 очков), замкнуло тройку «Динамо» (56 очков). «Крылья» заняли девятое место с 41 очком.
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