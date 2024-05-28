«Это честь для российского футбола». Корнеев — о возможном трансфере Сафонова в «ПСЖ»

Бывший игрок и тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в стан «Пари Сен-Жермен». Ранее в СМИ появились слухи, что вратарь сборной России ведёт переговоры с «ПСЖ» и уже даже встречался с руководством французского гранда в Москве. По мнению Корнеева, трансфер Матвея в лучший клуб Франции — большая честь для всего российского футбола.

«Сафонов — топовый вратарь, лучший вместе с Акинфеевым. Меньше ляпов стало, он очень сильно прибавил. Я считаю, что если Доннарумма никуда не уходит, то он номер один. Французский чемпионат очень физический, там очень много больших игроков, надо быть физически готовым войти в эту массу и играть смело. Плюс адаптация, язык, традиции совершенно другие. Для «Краснодара» и всего российского футбола переход Сафонова в «ПСЖ» — это честь. Если трансфер произойдет, это будет знаковая история», — сказал Корнеев в эфире «Все на Матч!» на «Матч ТВ».