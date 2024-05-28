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Деограсия поставил «Оренбургу» оценку за проведённый сезон

Деограсия поставил «Оренбургу» оценку за проведённый сезон
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поставил своей команде оценку за проведённый сезон-2023/2024. По его словам, клуб выполнил главную задачу — сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. Также испанский специалист отметил качество игры оренбургской команды и успешное выступление в весенней части чемпионата России.

«Сезон был тяжёлым, но я поставлю 10 баллов, так как мы выполнили задачу и сохранили место в Премьер-Лиге. Да, у нас была серия поражений, но вы посмотрите, с кем мы играли: «Зенит», «Динамо» и «Ростов». Это очень хорошие команды. Хоть мы и проиграли, но футбол «Оренбурга» был очень хорошим, мы создавали моменты и здорово смотрелись. Если говорить только о весенней части сезона, то «Оренбург» по набранным очкам находился бы на седьмом-восьмом месте», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Напомним, «Оренбург» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024. От зоны стыковых матчей команду отделило всего одно очко.

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