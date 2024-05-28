Экс-защитник «Крыльев» Вук Рашович: я обязательно приеду работать в Россию

Бывший защитник «Крыльев Советов», а ныне главный тренер саудовской «Аль-Фейхи» Вук Рашович ответил на вопрос о возможности поработать в России.

«Я обязательно приеду работать в Россию. В ближайшие пару лет это, конечно, вряд ли случится, но времени у нас много. Я люблю Россию, я играл в этой стране, также тренировал в Минске. Мне нравится русский язык, я его неплохо знаю», — приводит слова Рашовича «РБ Спорт».

Рашович возглавил «Аль-Фейху» в июле 2021 года. Контракт 51-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2023/2024 команда под руководством Рашовича заняла девятое место с 44 очками.

За свою профессиональную карьеру Рашович поработал в «Телеоптике», «Партизане», «Напредаке», минском «Динамо», саудовском «Аль-Фейсали», а также «Аль-Зафре» и «Аль-Вахде» из ОАЭ.