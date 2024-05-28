Тренер «Оренбурга» Деограсия: «Зенит» стал чемпионом России заслуженно

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия назвал тройку лучших футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, а также высказался об итогах чемпионской гонки. По его мнению, «Зенит» стал чемпионом России заслуженно, так как набрал больше всех оков.

«Тройка лучших футболистов РПЛ? Мне очень нравятся Константин Тюкавин, Вендел и Максим Глушенков.

Справедливо ли определился чемпион? «Зенит» набрал больше всех очков в чемпионате, поэтому он стал чемпионом России заслуженно. Лига состоит из 30 матчей для каждой команды, кому-то везёт чуть больше, кому-то — чуть меньше. Но становится сильнейшим тот, у кого больше очков», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Напомним, до последнего тура таблицу РПЛ возглавляло «Динамо», однако в заключительном матче бело-голубые проиграли «Краснодару» (0:1), а «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1). Благодаря этой победе петербуржцы и стали чемпионами России в шестой раз подряд.