«Зенит» станет катком, а «Краснодар» не будет прежним. Премьер-лига несправедливости #69

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.
«Зенит» снова чемпион, у «Динамо» драма, а «Краснодар» по-настоящему ожил в последнем туре. Что будет дальше, какие ждать трансферы и кого ждать в топ-3 в следующем сезоне? Всё это обсуждаем в новом выпуске.
Аудиоверсия выпуска:
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Таймкоды:
0:00 — Всем привет! У нас гость, которого мы заслужили
1:00 — Андрей был в Краснодаре. И как оно?
2:58 — Главный фейк тура
3:21 — Миша признаёт ошибки
5:10 — Почему «Динамо» провалилось в чемпионском матче
10:12 — «Краснодар» в новом сезоне будет не узнать. А что с Мусаевым?
12:23 — Смолова гасят за поведение после матча. По делу ли?
13:20 — История про грусть болельщиков «Динамо»
13:52 — Трансферы нужны «Динамо», а катком всё равно станет «Зенит»
15:36 — Немного про Тюкавина и премию РПЛ
16:50 — Сафонов в «ПСЖ». Подробно обсуждаем шокирующий трансфер
25:38 — Грустное предсказание про «Балтику» сбылось
27:48 — Говорим о тех, кто спасся, и тех, кто попал в стыки
31:43 — Блок для тех, кто не может без «Спартака»
33:09 — Насколько наши прогнозы на сезон разошлись с реальностью
34:39 — Что делаем с ЦСКА?
37:44 — Прогноз на топ-3 в новом сезоне