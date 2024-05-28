Никита Салтыков: были мысли о том, что весной у меня нет результативных действий

Футболист «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал, чем Российская Премьер-Лига отличается от Первой лиги. Также игрок высказался о своих индивидуальных показателях в сезоне-2023/2024. Напомним, Салтыков провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

«РПЛ отличается от Первой лиги мастерством и уровнем исполнителей — он выше. Отмечу это.

Не буду скрывать, были мысли о том, что весной у меня нет результативных действий. Хотелось забить или отдать — помочь команде. Вторую часть мы провели не так удачно, как могли. Любому атакующему игроку хочется отдавать и забивать», — сказал Никита Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.