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Игрок «Реала» Начо высказался о своём будущем в мадридском клубе

Игрок «Реала» Начо высказался о своём будущем в мадридском клубе
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34-летний центральный защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес высказался о своём будущем в составе испанской команды.

«Моё будущее? Я решил, что буду делать, когда закончится сезон, но не собираюсь говорить об этом здесь. Сейчас не тот день и не то время. Быть капитаном или выиграть Лигу чемпионов не изменит моего решения. Я уже принял решение.

Быть ​​капитаном – это нечто особенное. В этом сезоне я получил 10 баллов за всё, что мне пришлось испытать. Ничто из происходящего не изменит моего решения», — приводит слова Начо Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Начо сыграл 44 матча и отдал одну голевую передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что защитник изъявил желание перейти в один из клубов МЛС.

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