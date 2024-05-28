Самолёт с игроками «Кадиса» на борту совершил экстренную посадку в Севилье

Авиалайнер с футболистами «Кадиса» совершил экстренную посадку в Севилье из-за проблем с двигателем, сообщает испанское онлайн-издание Marca.

По информации источника, проблема с одним из двигателей Boeing 767 вынудила капитана воздушного судна экстренно приземлиться в городе Севилья. Случилось это через 10 минут после вылета. Игроки и тренерский штаб «Кадиса» летели в Сальвадор на товарищеский матч. Отмечается, что обошлось без пострадавших, однако футболисты «Кадиса» пребывают в шоке.

«Мы думали, что умрём», — цитирует футболиста «Кадиса» Алекса Фернандеса Marca.

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Отметим, что «Кадис» завершил сезон-2023/2024 на 18-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.