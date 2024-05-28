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Игорь Осинькин: у Глушенкова, Пиняева и Салтыкова совсем разный характер

Игорь Осинькин: у Глушенкова, Пиняева и Салтыкова совсем разный характер
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мыслями о характере нападающего Никиты Салтыкова.

«У Салтыкова хороший характер. Без этого в футболе никак. Если у Никиты что-то не получается, что-то идёт не так, он умеет держать себя в рамках, не опускаясь до определённого уровня. Внутренняя твёрдость помогает ему. В таком молодом возрасте закрепиться в стартовом составе команды Премьер-Лиги непросто.

У Салтыкова и Глушенкова совершенно разные характеры. И Никита, и Максим, и Сергей Пиняев — молодцы, но характер у всех разный», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2023/2024 Салтыков провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Напомним, Никита Салтыков официально покинул самарский клуб «Крылья Советов» в январе. Он перешёл в московский «Локомотив». Соглашение железнодорожников с игроком рассчитано до 2028 года. До конца этого сезона Салтыков выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.

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