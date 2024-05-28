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Владимир Слишкович: Джикию в роли капитана «Спартака» будет трудно заменить

Владимир Слишкович: Джикию в роли капитана «Спартака» будет трудно заменить
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Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович поделился мыслями о выборе нового капитана команды. Нынешний капитан красно-белых Георгий Джикия покидает команду.

«Не хочу называть молодых футболистов «Спартака», у которых есть качества, чтобы в будущем стать капитаном клуба. Потому что он начнёт думать, что сильный и большой футболист. Но у нас есть молодые игроки, у которых заметны лидерские качества. Сейчас надо увидеть, кто станет новым капитаном «Спартака». А время показать себя у молодых будет.

Конечно, Джикию будет трудно заменить на этой роли. Он был важным игроком и на поле, и в раздевалке. Будет трудно, но что поделать. Жизнь продолжается», — сказал Слишкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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