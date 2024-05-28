Гасилин: шансы Сафонова играть в «ПСЖ» малы. Логичнее выглядит переход в условный «Монако»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о возможном трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен». По мнению Гасилина, такой переход выглядит престижно, но шансы Сафонова на место в основном составе парижан малы. Экс-футболист считает, что логичнее выглядит переход Матвея в клуб уровня «Монако».

«Для «Краснодара» продать в топовый клуб своего воспитанника — это супер. Если мы говорим про шансы играть здесь и сейчас, то, конечно, они малы. Но есть пример Лунина, который через аренды стал вратарём «Реала» и готовится сыграть в финале Лиги чемпионов. Да, есть конкуренция. Доннарумма может получить травму. Более логичным был бы переход в «Монако», условно говоря. Там уже есть наш Головин», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе «ПСЖ» к Сафонову. Позже сообщалось, что Матвей уже даже провёл встречу с руководством парижского клуба в Москве. На встрече обсуждались детали потенциального перехода.