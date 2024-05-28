Агент Кривцова: к Никите есть интерес от немецких и английских клубов

Агент Младен Гргич, представляющий интересы 21-летнего полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, рассказал об интересе к игроку со стороны зарубежных клубов.

«По ходу сезона Никита получал травму, сменился тренер, поэтому не хотелось бы ставить ему какую-то оценку. Остаётся ли он в «Краснодаре» на следующий сезон? Интерес к нему есть, но мы подписали новый контракт. Теперь всё зависит от клуба, как они решат. Главное, как тренер видит его будущее в команде.

Интерес есть со всего мира. У тренера из Германии очень хорошее мнение о нём. Есть интерес от немецких клубов, от английских. Никита сильный игрок», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. В минувшем сезоне 21-летний хавбек провёл 35 матчей с учётом всех соревнований и забил три гола. Всего на его счету 84 матча, 13 голов и четыре результативные передачи за «быков». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кривцова в € 3,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.