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Появилось видео с самолёта с игроками «Кадиса», у которого возникла проблема с двигателем

Появилось видео с самолёта с игроками «Кадиса», у которого возникла проблема с двигателем
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Появилось видео с авиалайнера Boeing 767, на борту которого находились игроки футбольного клуба «Кадис». Напомним, у самолёта возникла проблема с двигателем и он совершил экстренную посадку в аэропорту Севильи.

Проблема с одним из двигателей возникла через 10 минут после вылета. Игроки и тренерский штаб «Кадиса» летели в Сальвадор на товарищеский матч. Отмечается, что обошлось без пострадавших, однако футболисты «Кадиса» пребывают в шоке. Отметим, что «Кадис» завершил сезон-2023/2024 на 18-м месте в турнирной таблице Ла Лиги и вылетел во второй по значимости испанский дивизион.

В Ла Лиге «Кадис» выступал с сезона-2020/2021. Главным тренером команды является Маурисио Пеллегрино, который за время профессиональной карьеры футболиста несколько раз выигрывал чемпионат Испании.

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