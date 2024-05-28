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В «Крыльях» рассказали, что сделают предложение Фролову по продлению контракта

В «Крыльях» рассказали, что сделают предложение Фролову по продлению контракта
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что самарский клуб сделает предложение голкиперу Евгению Фролову по продлению контракта.

«У Фролова ещё несколько дней действует контракт с «Крыльями». Мы все очень хотим, чтобы Женя остался в структуре нашего клуба. Совсем скоро ему будет сделано предложение, будем ждать от него ответа. Предварительно с Фроловым на эту тему, конечно, уже говорили», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сезон-2023/2024 «Крылья Советов» завершили на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. Ранее самарцы объявили о переходе экс-голкипера «Ростова» Сергея Песьякова.

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