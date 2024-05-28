В «Крыльях» рассказали, что сделают предложение Фролову по продлению контракта

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что самарский клуб сделает предложение голкиперу Евгению Фролову по продлению контракта.

«У Фролова ещё несколько дней действует контракт с «Крыльями». Мы все очень хотим, чтобы Женя остался в структуре нашего клуба. Совсем скоро ему будет сделано предложение, будем ждать от него ответа. Предварительно с Фроловым на эту тему, конечно, уже говорили», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сезон-2023/2024 «Крылья Советов» завершили на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. Ранее самарцы объявили о переходе экс-голкипера «Ростова» Сергея Песьякова.