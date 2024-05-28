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Газзаев назвал тройку лучших игроков РПЛ сезона-2023/2024

Газзаев назвал тройку лучших игроков РПЛ сезона-2023/2024
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Известный отечественный тренер Валерий Газзаев назвал тройку лучших футболистов Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024. Специалист выделил трёх нападающих — Матео Кассьерру из «Зенита», Джона Кордобу из «Краснодара» и Константина Тюкавина из «Динамо». Также Газзаев отметил заслуги бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. При этом ранее Газзаев назвал лучшим тренером сезоне Сергея Семака.

«Лучший игрок сезона в РПЛ? Назову трёх — Кассьерра, Кордоба и Тюкавин. За «Краснодар» обидно. Но что поделать, это футбол. Хочется отметить экс-тренера команды Владимира Ивича, который заложил фундамент, выстроил игру команды. «Быки» заслуживали золота, но сами упустили свои шансы, которых «Зенит» подарил предостаточно», — приводит слова Газзаева интернет-портал «Известия».

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