Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Урала» Мишкич: сделаем всё возможное, чтобы остаться в РПЛ

Хавбек «Урала» Мишкич: сделаем всё возможное, чтобы остаться в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич высказался в преддверии первого стыкового матча за право остаться в РПЛ с «Акроном».

«Я хочу сказать болельщикам, что мне очень жаль, что мы оказались в такой ситуации. Знаю, что все не ожидали, что мы дойдём до такого, но это футбол, и я только могу сказать, что мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть эти матчи и вновь сыграть в следующем сезоне в Премьер-Лиге. Я очень благодарен болельщикам за невероятную поддержку в течение этого сезона, она была потрясающей», — приводит слова Мишкича пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. Таким образом, команда Виктора Гончаренко оказалась в зоне стыковых матчей. В переходных играх «Урал» сыграет с «Акроном». Первый матч между командами состоится завтра, 29 мая, и пройдёт на «Екатеринбург Арене». Стартовый свисток главного арбитра раздастся в 17:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Игрок «Урала» Итало выступил с заявлением перед стыковыми матчами за право остаться в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android