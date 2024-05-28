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Маккенна останется в «Ипсвиче», несмотря на интерес «Юнайтед» и «Челси» — Sky Sports

Маккенна останется в «Ипсвиче», несмотря на интерес «Юнайтед» и «Челси» — Sky Sports
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Североирландский тренер Киран Маккенна намерен остаться в «Ипсвиче» и подписать новый долгосрочный контракт, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Брайтона». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, мажоритарный акционер «Ипсвич Таун» Эд Шварц прилетел в Великобританию из США в конце прошлой недели для переговоров с генеральным директором клуба Марком Эштоном и Маккенной.

Маккенна занял должность главного тренера «Ипсвича» в декабре 2021 года. По итогам нынешнего сезона Чемпионшипа подопечные Маккенны заняли второе место и гарантировали себе выход в английскую Премьер-лигу. Ранее специалист уже работал в тренерском штабе «МЮ» и возглавлял молодёжную команду.

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