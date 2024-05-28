«Прямо до слёз». Гаранин высказался об уровне поддержки «Черноморца» в Новороссийске

Главный тренер «Черноморца» Вадим Гаранин высказался об уровне поддержки своей команды в Новороссийске. По словам специалиста, болельщики — это 12-й игрок «Черноморца». Без них команда чувствует себя так, будто играет в меньшинстве.

«Я рад, что задачу мы в итоге выполнили, порадовали наших болельщиков. Перед решающим матчем дети из нашей академии прислали нам обращение. Прямо до слёз. Болельщики – это наш двенадцатый игрок. Я попросил их не оставлять команду без поддержки, когда закрываются сектора. Мы играли так с «Енисеем» и, по ощущениям, как будто находились в меньшинстве», — приводит слова Гаранина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Черноморец» закончил сезон на 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги.