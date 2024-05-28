Парфёнов: «Спартаку» можно было найти общий язык с Джикией, он лидер команды

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился мыслями об уходе Георгия Джикии из стана красно-белых.

«Нужно находиться в команде, чтобы владеть ситуацией с Джикией. Мне сложно сказать, насколько Джикия не соответствовал амбициям «Спартака», но он является лидером команды, и мне кажется, что можно было найти общий язык. Мы все проходили такой момент, когда нужно покидать клуб. Может быть, этот момент придаст Джикии мотивации, поможет ему встряхнуться, а также даст толчок, благодаря которому он будет играть ещё 10 лет», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в минувшем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.