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Тренер вратарей «Ростова» Кафанов: этот сезон Песьяков провёл хуже, чем прошлый

Тренер вратарей «Ростова» Кафанов: этот сезон Песьяков провёл хуже, чем прошлый
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о покинувшем клуб голкипере Сергее Песьякове. Напомним, ранее стало известно, что Песьяков продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

«Сергей Песьяков в этом сезоне сыграл 25 матчей. Мы говорим о том, что очень хороший вратарь делает одну ошибку раз в три матча. У Сергея были ошибки в матчах с «Сочи», «Крыльями Советов», «Оренбургом» и в двух играх со «Спартаком». То есть в общей сложности Песьяков в этом сезоне ошибся пять раз.

Если брать матчи с «Крыльями» и «Сочи», то он пропустил мячи в конце, когда исход игры был предрешён. В Самаре это был четвёртый мяч при счёте 1:5, а в Оренбурге третий при счёте 0:4. Эти ошибки никак не повлияли на исход матчей. А остальные три ошибки в других играх повлияли. Поэтому можно сказать, что Песьяков провёл этот сезон чуть хуже, чем прошлый год», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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