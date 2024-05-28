Непомнящий рассказал, за какую команду болел в минувшем сезоне РПЛ

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий рассказал, за какую команду болел в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также подвёл итоги выступления московского «Динамо».

«Мои симпатии были на стороне ЦСКА, само собой, но и на стороне «Динамо». Я переживал за эту команду. И то, что лучшим игроком и тренером признали представителей «Динамо», это о чём-то да говорит.

Мне кажется, они выполнили задачу. Им трудно было в сезоне бороться и с «Зенитом», и с «Краснодаром», но они были в полушаге от чемпионства. Но и третье место вполне успешно», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. ЦСКА завершил сезон на шестом месте с 48 очками.