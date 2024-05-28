Андрей Лунёв стал лучшим голкипером чемпионата Азербайджана по итогам сезона-2023/2024

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв был признан лучшим вратарём чемпионата Азербайджана по итогам сезона-2023/2024. Об этом сообщает Sports.az.

Напомним, «Карабах» стал чемпионом страны в завершившемся сезоне, опередив занявший второе место клуб «Зиря» на 25 очков. В 36 матчах внутреннего первенства «Карабах» пропустил 37 мячей — это второй результат в лиге. Лунёв выступает за азербайджанский клуб с 2023 года. Ранее в своей профессиональной карьере россиянин представлял такие команды, как «Уфа», «Зенит», леверкузенский «Байер», «Сатурн» и московское «Торпедо».

В сезоне-2023/2024 Андрей провёл 33 матча во всех турнирах, пропустив 42 гола. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего голкипера в € 1 млн.