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Парфёнов: для меня удивление, что «Урал» находится в стыках, но они обыграют «Акрон»

Парфёнов: для меня удивление, что «Урал» находится в стыках, но они обыграют «Акрон»
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Российский тренер Дмитрий Парфёнов высказался о попадании «Урала» в зону стыковых матчей по итогам сезона-2023/2024 РПЛ. Напомним, за право выступать в следующем сезоне РПЛ екатеринбургский клуб сыграет с «Акроном» из Первой лиги.

«Урал» достаточно неплохо укомплектован, но непонятно, что происходит внутри команды. По всем моментам мне кажется, что в этом сезоне один из самых больших бюджетов «Урала». Плюс у команды больше профессиональных игроков, поэтому я думаю, что они обыграют «Акрон» и останутся в РПЛ, чего я желаю.

Я переживаю за эту команду, и для меня удивление, что «Урал» находится в стыках. Потому что с теми амбициями, которые были перед чемпионатом, хорошим стартом, футболистами и большой скамейкой команда должна быть выше», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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