Газманов вместе с детским хором исполнит гимн РФ перед суперфиналом Кубка России

Народный артист РФ Олег Газманов вместе с хором из 40 детей исполнит гимн страны перед Суперфиналом Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Балтика».

«Олег Газманов вместе с детским хором из 40 детей исполнит гимн России перед Суперфиналом Кубка России. На параде участников Кубка России после матча выступит группа «Мираж» с песней «Новый герой». В перерыве группа «Моя Мишель» исполнит композицию «Зима в сердце», — приводит слова неназванного представителя департамента мероприятий РФС ТАСС.

Напомним, Суперфинал Кубка России состоится 2 июня. Игру примет московский стадион «Лужники». Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00 по московскому времени. «Балтика» на пути к Суперфиналу турнира выбила в финале Пути регионов «Спартак», а «Зенит» в финале Пути РПЛ оказался сильнее ЦСКА.