Геннадий Орлов назвал ключевой эпизод матча «Зенита» с «Ростовом»

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал ключевой эпизод матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ростовом» (2:1).

«Ключевой момент, когда тренер вратарей Кафанов побежал рассказывать своему Песьякову, что Клаудиньо бьёт хитро, не торопясь, и смотрит на вратаря. Когда это увидел Семак, они поменяли бьющего. Мантуану сказали: «Бей ты». Клаудиньо расстроился, [сначала] он не понял. Но потом-то он всё понял, потому что Кафанов хотел научить своего голкипера. Это вот такой один из моментов ключевых.

Ну, а на самом деле, конечно, пропущенный мяч и, наверное, информация по поводу «Краснодара» придали сил, но концовку «Зенит» провёл великолепно», — заявил Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».